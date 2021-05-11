Рудик про підозру Медведчуку: наскільки ефективно відпрацює СБУ та прокуратура, поки є питанням

На її думку, справу Медведчука тепер вкрай важливо довести до суду. Адже лише справедливий вирок зможе довести, що в Україні не можна діяти проти держави.

"Радує те, що влада пішла не шляхом санкцій, а шляхом вручення підозр. Їх можна довести до суду та отримати вирок, який нарешті відновить справедливість щодо всіх злочинів, які могли бути скоєні цими конкретними депутатами в нашій країні", - наголосила нардеп.

Парламентар також наголосила, що сьогодні потрібні швидкі та злагоджені дії Служби безпеки України та Офісу генпрокуратури. Адже не виключено, що Медведчук із дружиною спробують сховатись від українського правосуддя в іншій державі.

"Ми уважно слідкуємо за тим, як далі діятимуть правоохоронці. Наразі пана Медведчука шукають в Україні, а його дружина публікує фотографії з за кордону. Наскільки ефективно зараз відпрацює СБУ та прокуратура, залишається відкритим питанням", - додала Кіра Рудик.

Вона також наголосила, що політична сила "Голос" абсолютно підтримує висунення підозри Медведчуку та сподіватиметься на максимальну ефективність кримінальної справи.

"Звичайно, мені і всій партії "Голос" хочеться вірити в те, що ще за цієї політичної каденції вдасться привести до відповідальності людей, які розкрадають Україну та шкодять їй зсередини", - резюмувала Рудик.