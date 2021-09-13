Рудик назвала три системні кроки для розвитку країни

Війна і пандемія виявили фундаментальні хвороби багатьох систем українського державного механізму - національної оборони, енергетичної та інформаційної безпеки, системи суспільного здоров'я, кризу освіти та науки. Проте у кожної нової влади відсутня стратегія подолання цих кризових явищ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог лідера "Голосу" Кіри Рудик на "Лівому березі".

І саме зараз час визначитися з пріоритетами й діяти послідовно.

"Базова проблема держави - економічна слабкість. При тому, що за природними і людськими ресурсами Україна цілком може розраховувати на лідерство Центральної Європи, ми маємо одну з найслабших економік. Більшість державних інституцій залишаються радянськими, а економіка під контролем низки олігархів. Саме тому десятки тисяч людей щороку просто залишають країну. Держстат оцінює кількість трудових мігрантів в 1,3 млн людей, а експерти - від 2 до 4 млн. Лише за останні 10 років в країні стало на 70% менше молодих науковців - а це вже катастрофа", - пояснила депутатка.

За її словами, з 2009 року економіка фактично стояла на місці.

"Катастрофічні 2014-2015 рр. були сильним ударом, але й держава для забезпечення економічного прориву нічого не зробила. Економічні успіхи за останні 20 років є лише у трьох секторах: аграрному, ІТ і сфері послуг", - зазначила Кіра Рудик.

Технологічна промисловість фактично мертва, нові інноваційні виробництва - скоріше виключення, іноземні інвестиції залишаються мрією.

"Відсутністю прозорої судової системи, захмарним рівнем корупції та низьким рівнем захисту приватної власності через надзвичайний вплив олігархічного бізнесу, інвесторів не зацікавиш. Єдина можлива відповідь на все це - будівництво вільної економіки та вільного суспільства, що орієнтовано на людину справи, - певна лідер "Голосу". - Держава має зосередитися на створенні умов для того, щоб кожен міг заробити гроші, міг реалізувати себе, міг планувати майбутнє своїх дітей в Україні без страху за їх життя та можливості. Нам не потрібні реформи заради реформ, реформи заради МВФ чи Сполучених Штатів, Реформи потрібні заради українців - щоб кожен міг більше заробляти, почувати себе в безпеці та мати всі можливості для самореалізації. Так, з багатьма кроками ми запізнилися на 20-30 років. Але, як кажуть англійці, кращий час посадити дерево був 20 років тому. А другий кращий час - зараз. Головне, що маємо зробити - визначити пріоритети".

Вона переконана, що фундамент розвитку держави - це три системні кроки:

нівелювання олігархічного впливу на економіку;

зниження податкового та бюрократичного тиску на тих, хто заробляє - найманих працівників та підприємців;

пріоритезація бюджету - маємо витрачати гроші на те, що дає довгостроковий результат - освіту, науку та енергозбереження.

"Все це неможливо реалізувати одразу. Але якщо діяти послідовно й наполегливо - результат буде", - каже Рудик.