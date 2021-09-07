Рудик назвала пріоритети парламентської сесії для економічного розвитку України

Стратегія економічного розвитку має включати в себе конкретні кроки, а не популістичні гасла. Верховна рада має насамперед взятись за реальну боротьбу з монополями, цифровізацію, закони, необхідні для траншу МВФ і зменшення держборгу. Ці пункти мають бути в порядку денному нової сесії парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Рудик в коментарі журналістам.

"Якщо ми вбачаємо задачу системно боротися з олігархами, то це потрібно робити не тими популістськими мірами, які робить президент, а заходами, які дійсно дозволять повернути кошти в економіку і боротися з монополіями. Наступним пакетом слід ухвалити закони, необхідні для наступного траншу МВФ, щоб стабілізувати відносини з Фондом і демонструвати, що Україна - надійний партнер", - підкреслює депутат.

Крім того, за словами Кіри Рудик, парламенту слід зосередитись на цифровізації і вирішенні питання тарифів:

"Я поки що не почула від уряду плану, що робити з тарифами. Хоча це питання є на порядку денному, але про його вирішення ми не почули. Впевнена, тому, що рішення поки немає. Абсолютно точно ми розуміємо, що потрібно буде компенсувати різницю щодо субсидій. Та цей план короткостроковий, а про довгострокові влада ніколи не думає", - додала вона.

Немає розуміння і щодо економічної стратегії загалом.

"Якщо наш державний борг збільшується, і влада це розуміє, тоді питання: навіщо робити ще більше дірок в бюджеті, видаючи якісь конкретні пільги чи допомоги різним галузям. Ми повинні чітко розуміти, як далі будувати державну політику, але цього розуміння у влади немає", - констатує лідер "Голосу".

Рудик додає, що навіть в реалізації вдалих ідей, як то відкриття ринку землі, прогресу немає.

"Економісти вбачають в ринку землі одну з точок росту нашої країни. Але він зараз працює виключно на великих фермерів, а малі та середні, заради яких робили цю реформу, не можуть нею скористатися, адже їм нема, де брати гроші. Ідея була хороша, але виконання провальне",- підкреслила вона.