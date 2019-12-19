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"Зелений" тариф: міжнародні інвестори очікують на компроміс

Новини » Енергетика     19.12.2019 - 09:57
"Зелений" тариф: міжнародні інвестори очікують на компроміс
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Інвестори розраховують на збалансоване рішення

Міжнародні компанії, що реалізують проекти відновлюваної енергетики в Україні (ВДЕ), сподіваються, що Верховна рада і президент не підуть на ретроспективний перегляд "зеленого" тарифу, не порушивши зобов'язань перед іноземними інвесторами. Про це заявив віце-президент норвезької компанії NBT Берге Творг на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми віримо, що президент і парламент України знайдуть збалансоване рішення і покажуть, що у них немає наміру впроваджувати ретроспективні зміни, і що вони готові захищати права інвесторів", - зазначив Творг.

Коментуючи відмову парламентського комітету з питань енергетики і комунальних послуг підтримати компромісний законопроект №2543 про добровільну реструктуризацію "зеленого" тарифу, віце-президент NBT повідомив, що інвестори все ж зберігають сподівання, що компромісне рішення по "зеленому" тарифу прийнято.

"Ми, всі тут присутні, сподіваємося, що буде знайдено збалансоване рішення. Тут обидві сторони мають прийти до згоди, поступитися в чомусь один одному і піти назустріч. Тому що наслідки, якщо цього не буде зроблено, наслідки будуть дуже ризикованими", - додав Творг.

Віце-президент NBT підкреслив, що тільки в 2019 р. іноземні інвестиції в Україну в сферу відновлюваної енергетики склали 4 млрд євро. Подальші інвестиції, за його словами, залежать від рівня довіри до уряду і держави в цілому.

"Все зводиться до довіри. Довіра породжує впевненість, а за нею, зрозуміло, що йдуть гроші, і інвестиції", - підсумував Творг.

Як повідомлялося, 13 грудня на засіданні профільного комітету депутати з фракції "Слуга народу" на чолі з головою комітету Андрієм Герусом відмовилися підтримати законопроект №2543. За словами авторів законопроекту (комітет ВР з економічного розвитку), він міг зберегти інвестпривабливість України і дозволяв сподіватися на сталий розвиток ВДЕ.

Іноземні інвестори та диппредставництва підтримують проект 2543, - нардеп Ні кроку назад: чи виконає влада обіцянку Зеленського для "зеленої" енергетики
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