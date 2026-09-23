Рубио встретился с Лавровым после переговоров Зеленского с Трампом
В Нью-Йорке в среду, 23 сентября, началась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DRM News.
Встреча представителей Соединенных штатов и страны-агрессора проходит в закрытом режиме.
В частности, журналистам разрешили снять первые минуты переговоров, после чего их попросили покинуть помещение.
Представители СМИ задавали вопросы, однако ответа на них так и не получили.
Напомним, недавно Рубио заявил, что в войне в Украине победителей не будет. Он добавил, что ее логично было бы завершить, и, в конце концов, она закончится мирным соглашением.
РБК-Украина также писало, что вчера, 22 сентября, президент Владимир Зеленский встретился на полях Генассамблеи ООН с американским коллегой Дональдом Трампом, после чего назвал условие для энергетического перемирия с Россией.
Кроме того, Дональд Трамп во время своего выступления на 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН подчеркнул, что война в Украине завершится "быстрее, чем люди себе представляют".
Отметим, Зеленский также выразил надежду, что войну в Украине удастся завершить к зиме с помощью Трампа.