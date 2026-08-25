Трамп заявил о полном разминировании Ормуза и пригрозил Ирану
Все мины были изъяты или взорваны в пределах международных вод Ормузского пролива. Иран не сможет снова установить новые боеприпасы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в Х.
Трамп объявил Ормуз безопасным
По словам Трампа, Иран получил жесткое предупреждение о новом минировании пролива.
"Любое судно или лодка, устанавливающая новые мины, будет немедленно и систематически уничтожено", - говорит президент США.
Также он заявил, что с помощью Космических сил США следят за "каждым квадратным сантиметром пролива".
"В настоящее время в полной мере действует политика нулевой терпимости к установке мин", - добавил он.
Ядерные объекты Ирана
Трамп также сообщил, что США наблюдают в Иране за:
- "горой Пикакс",
- тремя другими ядерными объектами, которые уже были уничтожены
Ранее РБК-Украина писало, что 24 августа стартовала новая американская операция по ослаблению иранского режима и его союзников. Она получила название "Экономический изгнанник".
Также сообщалось, что Трамп изменил стратегию по Ирану. Теперь он делает ставку на санкции и выжидание вместо военных действий.
Кроме того, Трамп заявил , что считает Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов Америки. По его словам, Вашингтон контролирует весь регион.