У Трампа назвали ключевые вопросы для прекращения войны РФ против Украины

Новый президент США Дональд Трамп твердо настроен добиться прекращения войны между РФ и Украиной. Вместе с тем остаются открытыми некоторые важные вопросы о возможных будущих переговорах и договоренностях между странами.

Об этом заявил будущий советник по национальной безопасности США Майк Уолтц в администрации Трампа, передает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

Конгрессмен в программе Face the Nation заверил, что Трамп "решительно настроен" добиться завершения российско-украинской войны, и "четко говорит" об этом.

При этом Уолтц не дал четкого ответа на уточняющий вопрос, есть ли план, как это можно реализовать.

"Я не собираюсь забегать наперед во всех этих вещах, но я скажу вам основное - ключевые части этого (вопроса по завершению войны, - ред.). Номер один, кого мы посадим за стол? Во-вторых, как нам привести их к столу? И, в-третьих, какие рамки соглашения?" - сказал он.

По словам Уолтца, президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности страны работать с будущим американским коллегой для того, чтобы "остановить эту войну".

"Это поле убийства. Это окопная война времен Первой мировой войны с буквально мясорубкой людей, которые бегут через эти открытые поля на востоке Украины. Но с последствиями эскалации Третьей мировой войны", - высказался конгрессмен.

Также Уолтц отметил, что война "расширяется" с учетом участия в боевых действиях на стороне Москвы Северной Кореи, которая "сейчас присылает десятки тысяч" своих военных.

Возможный план Трампа по завершению войны РФ против Украины

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп неоднократно уверял, что он хочет скорейшего завершения войны РФ против Украины. В частности, во время выборов в Штатах он обещал закончить войну за первые 24 часа своего президентства.

При этом уже 8 января будущий спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что он хочет за 100 дней найти решение для завершения войны РФ с Украиной.

По данным Reuters, на столе у Трампа есть 3 основных варианта завершения войны. Это планы спецпредставителя по вопросам Украины и России Кита Келлога, избранного вице-президента США Джей Ди Венса и бывшего и.о. руководителя разведки Ричарда Греннела. Все они в том или ином виде предлагают замораживание войны за текущей линией разграничения.

Добавим, по мнению украинского президента Зеленского, Трамп может быть решающим в завершении войны, и способен помочь остановить российского диктатора Владимира Путина.

Недавно в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина политолог Игорь Рейтерович озвучил мнение, что у Трампа еще нет финального плана по окончанию войны в Украине. Сейчас есть лишь определенные наработки.

Подробнее о том, что Трамп готовит Украине, и есть ли шансы на окончание войны в 2025 году, - читайте в материале РБК-Украина.