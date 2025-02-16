Рубио заявил, что мирные переговоры по урегулированию войны в Украине еще не начались

Рубио подчеркнул, что на данный момент есть лишь разговор президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

"Во-первых, мы должны понять, что сейчас нет никакого процесса. То, что у нас сейчас есть, это телефонный разговор между Путиным и президентом Трампом, в котором обе стороны выразили заинтересованность в прекращении этого конфликта. Я предполагаю, что будут последующие беседы, чтобы выяснить, как будет выглядеть процесс обсуждения, и тогда, возможно, мы сможем начать делиться более подробной информацией. Так что это немного преждевременно", - сказал он.

Госсекретарь подчеркнул, что Трамп, когда баллотировался на должность президента, был очень ясен в вопросе российско-украинской войны. В частности, он считал и считает, что она должна закончится. Рубио добавил, если Трамп видит возможность положить конец нынешней войне, то администрация будет пользоваться этой возможностью. В конечном итоге будет достигнута точка, когда могут начать настоящие переговоры. Но на данный момент этого пока нет.

"Мы пока не достигли этого, но если это произойдет, Украина должна будет участвовать, потому что именно она подверглась вторжению, и европейцы должны будут участвовать... у них есть санкции против Путина и России, и они внесли свой вклад в эти усилия. Мы просто еще не достигли этого. Мы на самом деле не достигли этого, но, надеюсь, достигнем, потому что мы все хотели бы, чтобы эта война закончилась", - сказал Рубио.