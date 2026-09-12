Азов и Керчь стоят "наглухо": "Мадяр" подвел итоги 10 недель операций СБС

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Операция Сил беспилотных систем ВСУ "МоЛоЧКа" против теневого флота России длится уже десять недель. За это время украинские военные поразили сотни судов Черного и Азовского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram командующего СБС ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди.

По словам Бровди, операция "МоЛоЧКа" направлена на суда теневого флота, в том числе нефтяные танкеры, перевозящие российскую нефть. За 10 недель операций украинские силы "охотились" 285 плавсредств теневого флота в Азовском и Черном морях. Больше всего таких целей пришлось на июль. Результаты по отдельным периодам: июль 2026 года – 206+9 плавсредств;

август 2026 года – 54 плавсредства;

1-11 сентября 2026 года – 16 плавсредств. Также Командующий СБС опубликовал видео, которое назвал "морским киберпанком". На нем беспилотный вертолет сопровождает подсанкционный нефтяной танкер теневого флота. "Мадяр" подчеркнул, что суда теневого флота, перевозящие российскую нефть в Босфор, приносят РФ средства, которые могут использоваться для финансирования войны.