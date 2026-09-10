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Рубио ответил, пойдет ли в президенты США в 2028 году

04:10 10.09.2026 Чт
2 мин
Что сказал Рубио о планах баллотироваться в президенты США?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Марко Рубио (Getty Images)

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на данном этапе у него нет планов баллотироваться на пост президента США на выборах 2028 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Как отмечают СМИ, Рубио один из немногих чиновников правительства США, который не присутствует на съезде Республиканской партии в Далласе.

Вместо этого он находится в дипломатической поездке в Колумбии, где один из журналистов спросил его, является ли он одним из самых сильных кандидатов от Республиканской партии на выборах 2028 года.

В ответ Рубио заявил, что сосредоточен на своей многочисленной работе в администрации в качестве члена кабинета министров и советника по нацбезопасности.

На вопрос о том, мечтает ли он стать президентом США, госсекретарь сказал:

"Ну, я не знаю, что ждет меня в будущем, но на данный момент у меня нет таких планов. Я на 100% сосредоточен на своей работе", - ответил Рубио.

Также источник NBC News рассказал изданию, что Рубио рассмотрел этот вопрос и заявил, что на данный момент не планирует идти в президенты США, но при этом "оставил дверь открытой" для такой возможности.

Что еще важно знать

Напомним, в апреле 2026 года СМИ писали, что в рядах республиканцев все больше склоняются к тому, что Марко Рубио должен стать следующим кандидатом в президенты США от республиканцев. Они считают его более умеренным, молодым и спокойным, чем президента Дональда Трампа или вице-президента Джей Ди Вэнса.

При этом уже летом писали, что Рубио не будет идти в президенты США в 2028 году, если о таком намерении заявит Вэнс. Но ряд другим СМИ писали, что Трамп сомневается, и имеет Вэнс все необходимое, чтобы стать кандидатом на пост президента.

Также в конце августа NBC News сообщило, что глава Пентагона Пит Хегсет якобы обсуждал возможность баллотироваться на пост президента США. Однако в Пентагоне позже заявили, что это неправда.

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