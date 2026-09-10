Рубио ответил, пойдет ли в президенты США в 2028 году

Как отмечают СМИ, Рубио один из немногих чиновников правительства США, который не присутствует на съезде Республиканской партии в Далласе.

Вместо этого он находится в дипломатической поездке в Колумбии, где один из журналистов спросил его, является ли он одним из самых сильных кандидатов от Республиканской партии на выборах 2028 года.

В ответ Рубио заявил, что сосредоточен на своей многочисленной работе в администрации в качестве члена кабинета министров и советника по нацбезопасности.

На вопрос о том, мечтает ли он стать президентом США, госсекретарь сказал:

"Ну, я не знаю, что ждет меня в будущем, но на данный момент у меня нет таких планов. Я на 100% сосредоточен на своей работе", - ответил Рубио.

Также источник NBC News рассказал изданию, что Рубио рассмотрел этот вопрос и заявил, что на данный момент не планирует идти в президенты США, но при этом "оставил дверь открытой" для такой возможности.