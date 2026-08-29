Хегсет обсуждает возможность баллотироваться в президенты США в 2028 году, - NBC News
Глава Пентагона Пит Хегсет Пит Хегсет в частном порядке обсуждал возможность баллотироваться на пост президента США в 2028 году, что может добавить еще одну кандидатуру в борьбе за будущее движения MAGA.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
По словам источников, Хегсет обсуждал эту идею вместе со своей женой, друзьями и коллегами. Обсуждения были в течение последних нескольких месяцев. Однако в Пентагоне отрицают подобную информацию.
"Министр войны Хегсет не баллотируется в президенты, и его главный приоритет - руководство Пентагона. Все остальные предположения - глупость", - сказал представитель ведомства.
Интерес к политическим амбициям Хегсета возрос в августе после его поездки на ярмарку штата Айова, где он проводил предвыборную кампанию в поддержку республиканца Зака Нанна.
NBC поясняет, что Айова долгое время играла важную роль в президентской политике, являясь одним из первых этапов процесса выдвижения кандидатов от республиканцев, поэтому этот визит привлек внимание политических деятелей.
Один из представителей Республиканской партии, который участвовал в подготовке к промежуточным выборам, сказал, что Хегсет пользуется популярностью среди мужчин и основных избирателей-республиканцев.
Как пишет NBC, выдвижение кандидатуры Хегсета может поставить его в прямую конкуренцию с другими высокопоставленными деятелями администрации Трампа, которых многие считают возможными претендентами на выборы 2028 года, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио.
Однако телеканал пишет, что Хегсет вступит в любую президентскую гонку, неся с собой значительные политические уязвимости. В частности, он подвергался критике за свою реакцию на войну с Ираном, а также за скандал "Сигналгейт", который разразился в прошлом году.
Представитель Белого дома, который поддерживает Трампа, сказал, что Хегсет по-прежнему популярен среди сторонников движения MAGA, но добавил, что его дальнейшие перспективы во многом будут зависеть от его работы на посту главы Пентагона.
Преемники Трампа
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что побеждал на выборах президента США уже три раза (хотя на самом деле два), после чего добавил, что собирается сделать это в четвертый раз. Его заявление прозвучало во время ужина с журналистами, когда он был в хорошем настроении и шутил.
При этом в СМИ ранее была информация, Трамп активнее начал обсуждать со своими советниками вопрос, кто может стать пот преемником на выборах президента в 2028 году.
Тогда медиа писали, что лучшими кандидат на должность могут быть вице-президент США Джей Ди Вэнс или госсекретарь США Марко Рубио.
При этом в мае стало известно, что лично Трамп не уверен в том, имеет ли Вэнс все необходимое, чтобы стать президентом.