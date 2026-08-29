Хегсет обсуждает возможность баллотироваться в президенты США в 2028 году, - NBC News

Глава Пентагона Пит Хегсет Пит Хегсет в частном порядке обсуждал возможность баллотироваться на пост президента США в 2028 году, что может добавить еще одну кандидатуру в борьбе за будущее движения MAGA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

По словам источников, Хегсет обсуждал эту идею вместе со своей женой, друзьями и коллегами. Обсуждения были в течение последних нескольких месяцев. Однако в Пентагоне отрицают подобную информацию.

"Министр войны Хегсет не баллотируется в президенты, и его главный приоритет - руководство Пентагона. Все остальные предположения - глупость", - сказал представитель ведомства.

Интерес к политическим амбициям Хегсета возрос в августе после его поездки на ярмарку штата Айова, где он проводил предвыборную кампанию в поддержку республиканца Зака Нанна.

NBC поясняет, что Айова долгое время играла важную роль в президентской политике, являясь одним из первых этапов процесса выдвижения кандидатов от республиканцев, поэтому этот визит привлек внимание политических деятелей.

Один из представителей Республиканской партии, который участвовал в подготовке к промежуточным выборам, сказал, что Хегсет пользуется популярностью среди мужчин и основных избирателей-республиканцев.

Как пишет NBC, выдвижение кандидатуры Хегсета может поставить его в прямую конкуренцию с другими высокопоставленными деятелями администрации Трампа, которых многие считают возможными претендентами на выборы 2028 года, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио.

Однако телеканал пишет, что Хегсет вступит в любую президентскую гонку, неся с собой значительные политические уязвимости. В частности, он подвергался критике за свою реакцию на войну с Ираном, а также за скандал "Сигналгейт", который разразился в прошлом году.

Представитель Белого дома, который поддерживает Трампа, сказал, что Хегсет по-прежнему популярен среди сторонников движения MAGA, но добавил, что его дальнейшие перспективы во многом будут зависеть от его работы на посту главы Пентагона.