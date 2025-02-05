Рубио о USAID: иностранная помощь должна продвигать интересы США, это не благотворительность

"Я продолжаю поддерживать иностранную помощь. Но иностранная помощь - это не благотворительность. Она существует для продвижения национальных интересов Соединенных Штатов. Каждый доллар, который мы тратим, пока я являюсь госсекретарем и пока президент Трамп находится в Белом доме, будет долларом, который продвигает наши национальные интересы", - сказал он.

Госсекретарь США добавил, что программы помощи по оказанию срочной гуманитарной помощи, в частности поставки еды и лекарств, не будут замораживаться. Но все остальные программы пересмотрят.

Рубио также обвинил Агентство по международному развитию (USAID) в расточительстве. По его словам, иногда "10, 12, 13%, возможно, и меньше денег из USAID доходили до получателя", а остальное якобы шло на накладные расходы и бюрократию.

"Мы не собираемся прекращать иностранную помощь. Мы будем иметь иностранную помощь, которая имеет смысл. Мы будем иметь иностранную помощь, которая работает. Мы будем иметь иностранную помощь, которая будет способствовать национальным интересам", - подчеркнул Рубио.