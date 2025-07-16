ua en ru
Ср, 16 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Рубио об ударах Израиля по Дамаску: мы хотим, чтобы это остановилось

Среда 16 июля 2025 17:37
UA EN RU
Рубио об ударах Израиля по Дамаску: мы хотим, чтобы это остановилось Фото: Марко Рубио, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США обеспокоены ракетными ударами Израиля по Дамаску. В Вашингтоне хотят, чтобы такие атаки прекратились.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Anadolu Рабию Туран в соцсети X.

"Мы будем работать над этим вопросом прямо сейчас. Я только что поговорил по телефону с соответствующими сторонами. Мы очень обеспокоены этим. И, надеюсь, позже сегодня у нас будут для вас обновления. Но мы очень обеспокоены. Мы хотим, чтобы это прекратилось", - рассказал Рубио во время общения с журналистами.

Госсекретарь добавил, что еще этой ночью между сторонами конфликта действовало прекращение огня, но оно сорвалось.

Удары Израиля

Напомним, в среду, 16 июля, Израиль ударил по Дамаску. Одной из целей стало здание Генштаба Сирии. По предварительной информации, оно было разрушено.

Премьер Биньямин Нетаньяху рассказал, что Израиль решил ударить по Дамаску из-за столкновений бедуинов с друзами (небольшой этнической и религиозной общиной) в сирийской провинции Сувейда.

Это произошло на фоне попыток США восстановить хорошие отношения с Сирией. В частности, только пару недель назад президент Дональд Трамп снял санкции с Сирии.

Также США сняли статус иностранной террористической организации с "Хаят Тахрир аш-Шам" (HTS), которую возглавляет временный президент Сирии Ахмеда аль-Шараа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Израиль Война в Сирии Дамаск Марко Рубио Ракетный удар
Новости
В Раде произошла стычка между нардепами: что известно (видео)
В Раде произошла стычка между нардепами: что известно (видео)
Аналитика
Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко