Рубио об ударах Израиля по Дамаску: мы хотим, чтобы это остановилось
США обеспокоены ракетными ударами Израиля по Дамаску. В Вашингтоне хотят, чтобы такие атаки прекратились.
Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Anadolu Рабию Туран в соцсети X.
"Мы будем работать над этим вопросом прямо сейчас. Я только что поговорил по телефону с соответствующими сторонами. Мы очень обеспокоены этим. И, надеюсь, позже сегодня у нас будут для вас обновления. Но мы очень обеспокоены. Мы хотим, чтобы это прекратилось", - рассказал Рубио во время общения с журналистами.
Госсекретарь добавил, что еще этой ночью между сторонами конфликта действовало прекращение огня, но оно сорвалось.
Удары Израиля
Напомним, в среду, 16 июля, Израиль ударил по Дамаску. Одной из целей стало здание Генштаба Сирии. По предварительной информации, оно было разрушено.
Премьер Биньямин Нетаньяху рассказал, что Израиль решил ударить по Дамаску из-за столкновений бедуинов с друзами (небольшой этнической и религиозной общиной) в сирийской провинции Сувейда.
Это произошло на фоне попыток США восстановить хорошие отношения с Сирией. В частности, только пару недель назад президент Дональд Трамп снял санкции с Сирии.
Также США сняли статус иностранной террористической организации с "Хаят Тахрир аш-Шам" (HTS), которую возглавляет временный президент Сирии Ахмеда аль-Шараа.
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