Рубио и Уиткофф посетят Париж для переговоров по Украине: Politico раскрывает детали встречи

Госсекретарь США Марко Рубио и специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф отправляются в Париж для переговоров по Украине. Во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудят международные вопросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Ожидается, что на этой неделе в Париж прибудут Рубио и Уиткофф.

Об этом Politico сообщили два человека, знакомых с подготовкой визита. В центре внимания война в Украине, ситуация в Газе, Иран и торговые отношения.

По предварительным данным, Уиткофф встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а Рубио проведет переговоры с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро. Далее Рубио намерен отправиться в Африку.

Один из американских чиновников отметил, что встречи во Франции станут ключевыми после недавнего визита Уиткоффа в Москву. Там он провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным о потенциальном прекращении огня в Украине.

В Белом доме заявили, что эта встреча была "еще одним шагом в переговорном процессе", несмотря на "разочарование" Трампа из-за отсутствия прогресса.

Франция сейчас возглавляет европейские усилия по гарантиям безопасности для Украины. Макрон поддерживает идею размещения на украинской территории так называемых сил сдерживания в случае достижения перемирия.

Ожидается, что во время переговоров стороны также обсудят возможность снижения торгового напряжения после недавних заявлений Трампа по тарифам. На прошлой неделе французский лидер заявил, что объявленное Трампом 90-дневное приостановление пошлин является лишь "хрупкой паузой" в напряженности.