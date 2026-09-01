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Путин в последний момент отменил встречу с главой ЦРУ из-за позиции по войне, - СМИ

11:40 01.09.2026 Вт
2 мин
Рэтклифф передал собственную "мрачную оценку" положения РФ в войне
aimg Валерий Ульяненко
Путин в последний момент отменил встречу с главой ЦРУ из-за позиции по войне, - СМИ Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Российский диктатор Владимир Путин отменил запланированную встречу с директором ЦРУ во время его визита в Москву 25 августа из-за позиции войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Агентство".

Во время поездки в РФ глава ЦРУ Джон Рэтклифф встретился с руководителем Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным и главой ФСБ Александром Бортниковым.

Главной целью визита Рэтклиффа был призыв к российскому руководству как можно быстрее договориться о прекращении войны против Украины. Американская разведка исходила из того, что военное и экономическое положение России постоянно ухудшается, поэтому Москве выгоднее заключить соглашение сейчас, чем ждать дальнейшего ослабления.

Отмечается, что во время переговоров с Бортниковым директор ЦРУ передал свою "мрачную оценку" положения России в войне.

Возмущение в Кремле и отказ от переговоров

Сначала российский диктатор был готов к личной встрече с Джоном Рэтклиффом и даже освободил под нее время в своем графике. Однако после одной из встреч американского чиновника с руководителями спецслужб содержание разговора оперативно передали главе Кремля, после чего тот решил, что проводить переговоры нецелесообразно.

"Его сообщение выглядело так, будто Зеленский (президент Украины, - ред.) уже стоит на Поклонной горе и в бинокль рассматривает Кремль. Всем понятно, что это не так", - рассказал источник, приближенный к Кремлю.

Также собеседник добавил, что в Москве восприняли это заявление так, будто "Рэтклифф ошибся адресом". При этом в Кремле не знают, насколько позиция главы ЦРУ отражала общую линию всей администрации президента Дональда Трампа.

Представитель диктатора Дмитрий Песков подтвердил факт отсутствия встречи Путина с Рэтклиффом, однако отметил, что результаты контактов президент получил немедленно.

"Конечно, президенту Путину без промедления докладывают обо всем", - сказал Песков.

Кроме того, отмечается, что Рэтклифф предупредил российскую сторону, что эскалация войны в Украине приблизит американского президента к Зеленскому.

Напомним, Джон Рэтклифф во время тайного визита в Москву предложил провести трехстороннюю встречу Дональда Трампа, Владимира Зеленского и российского диктатора.

Axios пишет, что эта встреча должна быть направлена на поиск путей завершения войны в Украине.

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