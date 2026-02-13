Рубио внезапно отменил встречу по Украине с европейскими лидерами в Мюнхене, - FT

По данным издания, Рубио должен был встретиться с лидерами Германии, Польши и Финляндии, а также представителями Еврокомиссии. Но он отменил встречу "из-за накладок в расписании".

"Госсекретарь не будет участвовать во встрече в берлинском формате по Украине из-за большого количества встреч, которые у него проходят одновременно. Он обсуждает российско-украинскую тему на многих своих встречах здесь, в Мюнхене", - приводит издание слова неназванного американского чиновника.

При этом неназванный европейский чиновник назвал отмену встречи "безумной". Второй чиновник в комментарии FT добавил, что без участия Рубио встреча была лишена содержательного наполнения.

Позже Рубио все же провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Немецкий чиновник сообщил, что центральной темой обсуждения была Украина. Они также говорили о состоянии переговоров с Россией и о продолжении поддержки Киева, в частности военной помощи.

Также они обсуждали НАТО и роль Европы в альянсе. По словам немецкого чиновника, Рубио похвалил усилия Германии по укреплению военного союза.

После Мюнхена Рубио отправится в Будапешт на встречу с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил, что визит в Венгрию направлен на дальнейшее "укрепление" связей с европейской страной, которая, в отличие от мейнстрима ЕС, разделяет видение администрации Трампа относительно мира в Украине.