Нереально реализовать? Эксперт указал на неидеальность идеи о перемирии на 30 дней
Полное прекращение огня трудно реализовать, поскольку это требует мониторинга по всей линии фронта. Россия может согласиться на соответствующий сценарий и уже вскоре попытаться обвинить Украину в нарушении "режима тишины".
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Олег Саакян.
По словам Саакяна, переговоры между делегациями Украины и Соединенных Штатов Америки (США) в Саудовской Аравии завершились достаточно хорошо для Киева, но не идеально. Неидеальность, как пояснил он, заключается в том, что украинская сторона согласилась на полное прекращение огня на фронте, а не в воздухе и море, что было бы проще мониторить.
Политолог добавил, что, так или иначе, Украине пришлось пойти на компромисс Штатов, которые хотят результат здесь и сейчас, несмотря на то, что полное прекращение огня трудно реализовать и проконтролировать
"Чтобы его (полное прекращение огня, - ред.) реализовать нужно по всей этой линии фронта обеспечить мониторинг, а для мониторинга надо отвод, а для отвода нужны те, кто будут участвовать и контролировать это. Сейчас очень легко России сказать: "Мы соглашаемся" и через несколько часов сделать обстрел и сказать: "Нас украинцы обстреляли" и все сорвано", - заявил Саакян.
Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии
Вчера, 11 марта, в городе Джидда, Саудовская Аравия, состоялись переговоры между представителями Украины и США. Обсуждение длилось около восьми часов, по итогам которых стороны достигли нескольких важных договоренностей.
Украина выразила готовность ввести временное прекращение боевых действий сроком на 30 дней, сейчас ожидается решение со стороны Российской Федерации (РФ). Соединенные Штаты возобновили поставки военной помощи и согласились на дальнейший обмен разведывательной информацией. Кроме того, Киев и Вашингтон подтвердили намерение заключить соглашение по редкоземельным ресурсам.
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