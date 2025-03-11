Рубио поблагодарил принца Саудовской Аравии за организацию переговоров с Украиной

"Госсекретарь поблагодарил наследного принца за то, что он снова принял Соединенные Штаты на переговорах, чтобы помочь разрешить войну на Украине и обеспечить прочный мир", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры обсудили Йемен и угрозы судоходству со стороны террористов-хуситов, которые угрожают "мировой торговле, американским интересам, гражданам и инфраструктуре Саудовской Аравии.

Также Рубио рассказал о Сирии и путях содействия "стабильному правительству, свободному от терроризма".

"Они обсудили восстановление в Газе. Госсекретарь поблагодарил наследного принца за прием арабских стран и подтвердил твердую приверженность Соединенных Штатов тому, что любое решение ситуации в Газе не должно включать никакой роли для ХАМАС", - добавили в Госдепе.

CNN уточняет, что встреча Рубио и Мухамеда бин Салмана длилась более двух часов перед важными переговорами между США и Украиной, которые состоятся уже сегодня, во вторник.