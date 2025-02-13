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Рубио после визита в Мюнхен посетит Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ

Четверг 13 февраля 2025 05:32
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Рубио после визита в Мюнхен посетит Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ Фото: Марко Рубио, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Государственный секретарь США Марко Рубио отправится в немецкий город Мюнхен 13 февраля для участия в ежегодной конференции по безопасности. После визита в ФРГ чиновник посетит Израиль, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.

Как проинформировала пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс, глава ведомства в Мюнхене "обсудит ряд приоритетов США с международными партнерами".

"Находясь в Мюнхене, секретарь Рубио также примет участие во встрече министров иностранных дел G7", - передала она.

Цель поездки Рубио на Ближний Восток

Также в Госдепе рассказали, что после этого чиновник 15-18 февраля отправится в Израиль, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Согласно заявлению американского внешнеполитического ведомства, взаимодействие Рубио с высокопоставленными чиновниками "будет способствовать интересам США по развитию регионального сотрудничества, стабильности и мира".

"Поездка будет сосредоточена на освобождении американских и других заложников из плена ХАМАС, переходе ко Второй фазе соглашения о прекращении огня в Газе и противодействии дестабилизирующей деятельности иранского режима и его ставленников", - рассказали в Госдепе.

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