США на пороге трехсторонних переговоров по Украине, - спикер Конгресса Джонсон
Администрация Дональда Трампа планирует трехсторонние переговоры по завершению войны России против Украины и, по собственной оценке, уже очень близка к ним.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, которое приводит Bloomberg.
Спикер рассказал, что в выходные говорил с президентом Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио. Именно от них он узнал планы Вашингтона.
"Они работают над тем, чтобы положить конец" войне России против Украины, - сказал Джонсон.
По его словам, США хотят провести трехсторонние переговоры. "Они уже на пороге этого", - подчеркнул спикер.
"Здесь много составляющих, и администрация делает все возможное, чтобы завершить этот конфликт", - добавил он.
В то же время Джонсон предостерег от доверия к Кремлю. "Российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять, и мы должны относиться к нему соответственно", - заявил он.
Москва заявляет о готовности возвратиться к переговорам. После встречи с Виткоффом в Петербурге 21 октября Путин согласился восстановить трехсторонний формат. По данным Кремля, переговоры могут начаться после 10 ноября, а помощник Путина Юрий Ушаков называл другую дату - после 4 ноября.
Спецпосланник Трампа Джаред Кушнер недавно заявил об обнадеживающем прогрессе, а сам Трамп - что завершение войны сейчас ближе, чем когда-либо. По данным СМИ, президент США хочет, чтобы Зеленский и Путин подписали мирное соглашение на саммите G20 в декабре во Флориде.