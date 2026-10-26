США на пороге трехсторонних переговоров по Украине, - спикер Конгресса Джонсон

Администрация Дональда Трампа планирует трехсторонние переговоры по завершению войны России против Украины и, по собственной оценке, уже очень близка к ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, которое приводит Bloomberg .

Спикер рассказал, что в выходные говорил с президентом Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио. Именно от них он узнал планы Вашингтона.

"Они работают над тем, чтобы положить конец" войне России против Украины, - сказал Джонсон.

По его словам, США хотят провести трехсторонние переговоры. "Они уже на пороге этого", - подчеркнул спикер.

"Здесь много составляющих, и администрация делает все возможное, чтобы завершить этот конфликт", - добавил он.

В то же время Джонсон предостерег от доверия к Кремлю. "Российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять, и мы должны относиться к нему соответственно", - заявил он.