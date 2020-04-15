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За кордоном одужав від коронавірусу ще один українець

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 22:09
За кордоном одужав від коронавірусу ще один українець
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загалом вилікувалися від коронавірусу за кордоном 26 українців

За кордоном підтвердили одужання від коронавірусу ще одного громадянина України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства закордонних справ України.

За даними МЗС, сьогодні було підтверджено одужання від COVID-19 українського громадянина на території Бельгії. Загалом коронавірусом перехворіли за кордоном вже 26 українців. Шестеро громадян померли від захворювання на коронавірус.

Крім того, наразі на лікуванні від COVID-19 перебувають за кордоном 174 громадянина України. Українці хворіють в Австрії, Греції, Іспанії, Італії, Мальті, Нігерії, Нідерландах, Об'єднаних Арабських Еміратах, Португалії, Росії, Сейшельських островах, Сербії, США, Таїланді, Німеччині, Чехії та Швеції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад 500 тисяч жителів планети вже одужали від коронавірусу. При цьому померли від хвороби вже 130 930 осіб. Загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом перевищує 2 мільйони.

Крім того, станом на ранок 15 квітня в Україні одужали від хвороби вже 143 пацієнти. При цьому лабораторно підтвердили 3764 випадки захворювання на коронавірус. Померли від COVID-19 понад 100 хворих.

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