У світі від коронавірусу одужали понад півмільйона людей

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кількість підтверджених випадків захворювання перевищує 2 млн

Понад півмільйона жителів планети вже одужали від захворювання на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу worldometers, який відстежує поширення хвороби у світі.

За даними сервісу, станом на вечір 15 квітня у світі підтверджено 504 644 випадки одужання хворих на коронавірус пацієнтів. Найбільша кількість одужалих у Китаї (77 816), Німеччині (72 600) та Іспанії (70 853).

При цьому жертвами хвороби стали вже 130 930 жителів планети. Лідерами за кількістю померлих від коронавірусу є Сполучені Штати (27 176), Італія (21 645), Іспанія (18 579), Франція (15 729) та Британія (12 868).

Загальна кількість випадків коронавірусу у світі становить 2 040 100. Найбільше випадків зафіксовано у Сполучених Штатах (619 331), Іспанії (177 633), Італії (165 155), Франції (143 303) та Німеччині (133 154).

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що 3 потенційні вакцини від коронавірусу перебувають на етапі клінічних випробувань. При цьому ще понад 70 зразків зараз розробляються.

Як писало РБК-Україна, станом на ранок 15 квітня в Україні лабораторно підтвердили 3764 випадки захворювання на коронавірус. При цьому одужали від хвороби вже 143 українці. Померли від коронавірусу 108 пацієнтів.