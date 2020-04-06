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За кордоном від коронавірусу вилікувалися 15 українців

Новини » Коронавірус     06.04.2020 - 12:23
За кордоном від коронавірусу вилікувалися 15 українців
Ілюстративне фото (pixabay.com)

За кордоном ще 167 українців проходять лікування від коронавірусу

За кордоном 15 українців вилікувались від коронавірусу та ще п'ятеро померли. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ (МЗС).

Як повідомляється, станом на сьогодні, у Домініканській Республіці та Японії одужали по четверо українців, а в Італії та Польщі по двоє, у Нігерії, ОАЕ та ФРН по одному.

Крім того, ще 167 українців проходять лікування за кордоном. Так в Італії - 121, Греції - 16, Іспанії - 5, Польщі та ФРН - по 4, Австрія - 3, у Бельгії, Великій Британії та Північній Ірландії, Єгипті, Нігерії, Нідерландах, ОАЕ, Португалії, РФ, Сейшельських Островах, Сербії, США, Таїланді, Швейцарії і Швеції - по 1. Також ще 14 205 громадян України звернулись до МЗС за допомогою в рамках програми "Захист".

Нагадаємо, в Україні число людей, заражених коронавірусом, продовжує зростати і станом на 6 квітня вже перевищила 1300 осіб. Кількість летальних випадків збільшилося до 35, а 28 людей повністю одужали.

Також за останню добу екстрена медична допомога виїжджала понад 13 тисяч разів, 79 українців було госпіталізовано з підозрою на коронавірус.

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