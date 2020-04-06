За кордоном від коронавірусу вилікувалися 15 українців

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За кордоном ще 167 українців проходять лікування від коронавірусу

За кордоном 15 українців вилікувались від коронавірусу та ще п'ятеро померли. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ (МЗС).

Як повідомляється, станом на сьогодні, у Домініканській Республіці та Японії одужали по четверо українців, а в Італії та Польщі по двоє, у Нігерії, ОАЕ та ФРН по одному.

Крім того, ще 167 українців проходять лікування за кордоном. Так в Італії - 121, Греції - 16, Іспанії - 5, Польщі та ФРН - по 4, Австрія - 3, у Бельгії, Великій Британії та Північній Ірландії, Єгипті, Нігерії, Нідерландах, ОАЕ, Португалії, РФ, Сейшельських Островах, Сербії, США, Таїланді, Швейцарії і Швеції - по 1. Також ще 14 205 громадян України звернулись до МЗС за допомогою в рамках програми "Захист".

Нагадаємо, в Україні число людей, заражених коронавірусом, продовжує зростати і станом на 6 квітня вже перевищила 1300 осіб. Кількість летальних випадків збільшилося до 35, а 28 людей повністю одужали.

Також за останню добу екстрена медична допомога виїжджала понад 13 тисяч разів, 79 українців було госпіталізовано з підозрою на коронавірус.