За кордоном від коронавірусу лікуються понад 160 українців

За кордоном на лікуванні від коронавірусної інфекції перебуває 161 українець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

Зазначається, що найбільше українців проходять лікування в Італії. Там лікується 121 громадянин України. Крім того, українці лікуються від COVID-19 в Греції, Іспанії, Швеції, Чехії, Німеччині та інших країнах.

Загалом від коронавірусу за кордоном одужали 56 українців. Найбільше - в Греції. Там одужали 22 людини.

Сім громадян України за кордоном померли з початку пандемії коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що в Україну незабаром повернуться 69 українських моряків, які перебували на карантині на судні Eleftherios Venizelos біля берегів Греції. Ще залишаються 12 українських моряків на судні в умовах карантину.

Нагадаємо, вчора, 22 квітня, у Лондоні (Британія) помер від коронавірусу українець.

РБК-Україна писало, що повернення українців з інших країн у зв'язку з коронавірусом планують здійснити до 12 травня. В МЗС наголошують, що негайного повернення в Україну потребують близько 9 тисяч громадян.