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Карантин на судні в Греції: близько 70 українських моряків повертаються в Україну

Новини » Коронавірус     23.04.2020 - 18:14
Карантин на судні в Греції: близько 70 українських моряків повертаються в Україну
Фото: лайнер El Venizelos (wikipedia.org)

Ще 12 українців залишаються на карантині

В Україну незабаром повернуться 69 українських моряків, які перебували на карантині на судні Eleftherios Venizelos біля берегів Греції. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.

При цьому в МЗС зазначили, що ще залишаються 12 українських моряків на судні в умовах карантину.

"З 3 по 21 квітня моряки перебували на карантині з дотриманням вимог ВООЗ та Міністерства охорони здоров'я Греції. Термін обов'язкової обсервації завершився, а тестування на наявність коронавирусной інфекції показало негативний результат. Нарешті 69 моряків - членів екіпажу виїхали з Греції і незабаром повернуться в Україну", - повідомили в МЗС.

Відзначимо, в кінці березня у членів екіпажу судна Eleftherios Venizelos, яке прибуло до берега Греції, виявили коронавірус. У підсумку судно помістили під карантин.

Раніше РБК-Україна писало, що у відкритому морі недалеко від Маямі (штат Флорида, США) зупинився круїзний лайнер Carnival Elation, на борту якого знаходяться 250 громадян України. Причиною зупинки лайнера став карантин.

Макрон планує скасувати карантин відразу в усіх регіонах Франції Хорватія починає поступовий вихід з карантину з 27 квітня
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