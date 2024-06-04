Рубель рассказал, сколько в Украине осталось "воров в законе"

Как в Украине боролись с "ворами в законе"

Он напомнил, что в июне 2020 года Верховная рада поддержала изменения в Уголовный кодекс Украины.

"Это значительно расширило наши возможности, наконец-то появился эффективный правовой инструмент противодействия организованной преступности - возможность документирования преступной деятельности "воров в законе", "положенцев", "смотрящих", - уточнил Рубель.

Правоохранитель подчеркнул, что еще один важный шаг - решение СНБО Украины о санкциях против "воров в законе" и криминальных авторитетов, которые находятся в разных уголках мира.

"Учитывая устойчивые уголовные связи подсанкционных лиц с преступной средой в Украине, это событие стало по-настоящему знаковым", - отметил Рубель.

Он объяснил, что санкции предусматривают замораживание активов, запрет на въезд, а также ограничения на финансовые и коммерческие операции. Такие меры, в частности, ограничивают возможности "воров в законе" в вопросах финансирования и попыток расширения преступной деятельности на международном уровне.

Также, как добавил Рубель, в 2023 году Департаменту стратегических расследований Нацполиции предоставили возможность запрещать въезд в Украину "ворам в законе" и "уголовным авторитетам", а также их подконтрольным и приближенным лицам. Таким образом "воры в законе", которые являются сторонниками России, не смогли попасть в Украину.

Сколько воров в законе осталось

"В сумме от всех этих мер имеем такой результат: в начале 2020 года в Украине проживало 34 "вора в законе". Они фактически на постоянной основе жили здесь с семьями, детьми и, пользуясь пробелами в законодательстве, хорошо себя чувствовали. На сегодняшний день на территории Украины их находится восемь", - подчеркнул начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Он уточнил, что большинство из них - фигуранты уголовных производств. Остальные - в местах ограничения свободы. Также в Украину запретили въезд 382 представителям преступного мира.