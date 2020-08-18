Рубан спрогнозував, коли буде друга хвиля коронавірусу в Україні

Фото: Олег Рубан (РБК-Україна)

В Україні фіксується постійне зростання зараження COVID-19

Голова управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що в Україні фіксується постійне зростання зараження COVID-19. Він зазначив, що друга хвиля коронавірусу почнеться з жовтня.

Про це Рубан повідомив у коментарі РБК-Україна.

За його словами, в Україні реєструється підйом захворюваності коронавірусом по сезонам.

"Що стосується "другої хвилі" - це для пояснення населенню щодо зміни ситуації. У нас взагалі, якщо подивитися графіки, то там постійне зростання і ніякої хвилі немає. Є коливання. Зростання фіксується постійно. Це пов’язано із широким поширенням збудника та налагодження системи лабораторної діагностики", - сказав Рубан.

Нагадаємо, станом на 18 серпня в Україні виявили різке збільшення нових випадків коронавірусу, за вчора заразились ще 1 616 людей.

Також Рубан заявляв, що епідеміологічна ситуація в Києві та Україні буде погіршуватися.

Крім того, Кабінет міністрів України визначив для Києва "жовтий" код небезпеки.