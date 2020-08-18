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В Україні 1616 нових випадків коронавірусу

Київ, Вівторок 18 серпня 2020 08:55
В Україні 1616 нових випадків коронавірусу
Фото: людині вимірюють температуру (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні вже 94 тисяч випадків коронавірусу

Станом на 18 серпня 2020 року в Україні виявили різке збільшення нових випадків коронавірусу, за вчора заразились ще 1 616 людей. Найбільше випадків в Харківській, Одеській, Харківській, Івано-Франківській та Рівненській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Станом на сьогодні, в країні 94 436 випадків COVID-19, 48 925 одужань та 2 116 смертей.

Зокрема, за вчора померли ще 27 людей, але 761 людина одужала.

Харківська область знову стала антилідером по кількості нових випадків, за добу 204 заражень, далі Львівська, Чернівецька, Івано-Франківська області.

Зазначимо, в Чернівецькій області загальна кількість інфікованих сягнула 7954 осіб.

Крім того, в регіоні зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків зараження коронавірусом - 183 нові випадки за добу.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що країна знаходиться на межі другої хвилі, тому варто уважніше ставитися до заходів безпеки та карантинних правил.

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