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Рубан спрогнозировал, когда будет вторая волна коронавируса в Украине

Вторник 18 августа 2020 11:47
Рубан спрогнозировал, когда будет вторая волна коронавируса в Украине
Фото: Олег Рубан (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Украине фиксируется постоянный рост заражения COVID-19

Глава управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что в Украине фиксируется постоянный рост заражения COVID-19. Он отметил, что вторая волна коронавируса начнется с октября.

Об этом Рубан сообщил в комментарии РБК-Украина.

По его словам, в Украине регистрируется подъем заболеваемости коронавирусом по сезонам.

"Что касается второй волны - это для объяснения населению по изменению ситуации. У нас вообще, если посмотреть графики, то там постоянный рост и никакой волны нет. Есть колебания. Рост фиксируется постоянно. Это связано с широким распространением возбудителя и наладками системы лабораторной диагностики", - сказал Рубан.

Напомним, по состоянию на 18 августа в Украине обнаружили резкое увеличение новых случаев коронавируса, за вчера заразились еще 1 616 человек.

Также Рубан заявлял, что эпидемиологическая ситуация в Киеве и в Украине будет ухудшаться.

Кроме того, Кабинет министров Украины определил для Киева "желтый" код опасности.

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