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Рубан розповів, як перевірятимуть школи під час карантину

Київ, Понеділок 31 серпня 2020 11:23
Рубан розповів, як перевірятимуть школи під час карантину
Фото: Олег Рубан (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Голова Держпродспоживслужби міста Києва Олег Рубан розповів, що у київських школах щотижня будуть проводитися вибіркові перевірки у зв'язку з пандемією коронавірусу. Наразі всі вони перевірені та готові до навчального процесу.

Про це Олег Рубан повідомив РБК-Україна.

"Всі школи запускаються, вони всі по місту Києву готові у повному складі і щодня буде проводитися аналіз ситуації. Якщо в класі буде зареєстрований COVID-19, то дітей будуть відправляти на самоізоляцію на 14 днів. Всі ці заходи розписані, алгоритм щільний", - сказав Рубан.

Також він пояснив, ця схема відпрацьована разом із Департаментом освіти КМДА. Разом з тим, Рубан закликав батьків звертатися на гарячу лінію Кабінету міністрів у разі додаткових підозр.

Нагадаємо, 1 вересня в Україні почнеться новий навчальний рік.

Також в МОЗ пояснювали, за яких умов школи перейдуть на змішану форму навчання.

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