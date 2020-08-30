У МОЗ розповіли, за яких умов школи перейдуть на змішане навчання

Фото: школярі (Віталій Носач/РБК-Україна)

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, за яких умов школи перейдуть на змішане навчання. Мова йде про навчання безпосередньо в школі, а також дистанційно.

Про це глава МОЗ сказав на брифінгу 30 серпня.

Він зазначив, що, згідно з рекомендаціями МОЗ, припиняється навчання в школі та вона переходить на дистанційне навчання виключно у разі перебування в "червоній" зоні епідеміологічної небезпеки.

"Якщо школа з точки зору освітнього процесу вважає, що можна, не перебуваючи на "червоному" рівні, наприклад, на "помаранчевому" рівні зробити такий процес навчання змішаної форми - дистанційне і безпосередньо стаціонарна у школі - це вже питання, яке вирішується на рівні школи", - повідомив Степовий.

Глава МОЗ додав, що перехід на повністю дистанційне навчання можливий лише у разі знаходження району або міста у "червоній" зоні.

"Але виключно перехід на дистанційне навчання, тобто коли припиняється процес навчання в школі - це виключно, коли є "червоний" епідеміологічний рівень небезпеки в районі або місті", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли про умови відвідування дитячих садків з вересня.

Крім цього, раніше були опубліковані нові карантинні вимоги для шкіл з 1 вересня.