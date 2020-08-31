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Рубан рассказал, как будут проверять школы во время карантина

Киев, Понедельник 31 августа 2020 11:23
Рубан рассказал, как будут проверять школы во время карантина
Фото: Олег Рубан (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Глава Госпродпотребслужбы города Киева Олег Рубан рассказал, что в киевских школах еженедельно будут проводиться выборочные проверки в связи с пандемией коронавируса. Сейчас все они проверены и готовы к учебному процессу.

Об этом Олег Рубан сообщил РБК-Украина.

"Все школы запускаются, они все по городу Киеву готовы в полном составе и ежедневно будет проводиться анализ ситуации. Если в классе будет зарегистрирован COVID-19, то детей будут отправлять на самоизоляцию на 14 дней. Все эти меры расписаны, алгоритм плотный", - сказал Рубан.

Также он пояснил, эта схема отработана совместно с Департаментом образования КГГА. Вместе с тем, Рубан призвал родителей обращаться на горячую линию Кабинета министров в случае дополнительных подозрений.

Напомним, 1 сентября в Украине начнется новый учебный год.

Также в Минздраве объясняли, при каких условиях школы перейдут на смешанную форму обучения.

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