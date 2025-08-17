РПЦ милитаризирует молодежь в Крыму: скаутские лагеря превращаются в "школы солдат"

В оккупированном Крыму российская православная церковь активизировала деятельность по идеологической обработке детей и молодежи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

Недавно на базе Международного детского центра "Артек", который находится под санкциями СНБО Украины за пропагандистскую деятельность, прошел молодежный форум "Истоки".

В мероприятии приняли участие 160 воспитанников духовных академий и семинарий со всей России. Во время форума состоялась презентация "Братства православных следопытов" - скаутской организации РПЦ, работающей на полуострове с 2022 года.

По данным Центра противодействия дезинформации, организация является частью системы идеологической обработки, направленной на милитаризацию детей.

Кроме классических скаутских навыков - выживание на природе, ориентирование, командная работа - участников обучают пользованию оружием. Форма братства часто стилизована под военную.

Риторика организации откровенно воинственная: детям прививают идею, что "подвиги", "защита слабых" и "служение родине" неизбежно связаны с вооруженной борьбой.

ЦПД отмечают, что под прикрытием воспитания и духовных ценностей Кремль через РПЦ готовит детей к службе режиму.