ua en ru
Вс, 17 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

РПЦ милитаризирует молодежь в Крыму: скаутские лагеря превращаются в "школы солдат"

Воскресенье 17 августа 2025 10:49
UA EN RU
РПЦ милитаризирует молодежь в Крыму: скаутские лагеря превращаются в "школы солдат" Фото: Российская церковь превращает скаутов в солдат в оккупированном Крыму (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В оккупированном Крыму российская православная церковь активизировала деятельность по идеологической обработке детей и молодежи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Недавно на базе Международного детского центра "Артек", который находится под санкциями СНБО Украины за пропагандистскую деятельность, прошел молодежный форум "Истоки".

В мероприятии приняли участие 160 воспитанников духовных академий и семинарий со всей России. Во время форума состоялась презентация "Братства православных следопытов" - скаутской организации РПЦ, работающей на полуострове с 2022 года.

По данным Центра противодействия дезинформации, организация является частью системы идеологической обработки, направленной на милитаризацию детей.

РПЦ милитаризирует молодежь в Крыму: скаутские лагеря превращаются в &quot;школы солдат&quot;

Кроме классических скаутских навыков - выживание на природе, ориентирование, командная работа - участников обучают пользованию оружием. Форма братства часто стилизована под военную.

Риторика организации откровенно воинственная: детям прививают идею, что "подвиги", "защита слабых" и "служение родине" неизбежно связаны с вооруженной борьбой.

ЦПД отмечают, что под прикрытием воспитания и духовных ценностей Кремль через РПЦ готовит детей к службе режиму.

Напомним, 3 августа в ЦПД опровергли российские фейки о том, что Украина якобы не забирает с нейтральных территорий своих граждан, в частности военнопленных и бывших заключенных.

Кроме того, российский режим планирует продолжить дезинформационную кампанию по дискредитации процессов обмена с Украиной. Соответствующей информацией располагают Силы обороны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Крым
Новости
Территории, церковь и язык: Reuters раскрыло требования Путина на Аляске для конца войны
Территории, церковь и язык: Reuters раскрыло требования Путина на Аляске для конца войны
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия