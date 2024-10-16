Разворот властей Грузии в сторону России "может быть планом", - Зурабишвили

По словам Зурабишвили, разворот партии власти "Грузинская мечта" в сторону России остается для нее непонятным.

"Я не сторонница теорий заговора, но это может быть планом. Возможно, связи (Бидзины Иванишвили - ред.) с Москвой все еще существуют и стали еще более тесными", - сказала президент.

Она отметила, что вся история ее страны указывает на Россию как главный риск.

"Риск войны растет, когда Грузия изолирована от своих партнеров, когда она одинока, разделена и слаба. У меня нет логического, рационального объяснения этому (пророссийскому развороту власти - ред.)", - добавила Зурабишвили.