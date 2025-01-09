Развитие зеленой энергетики тормозится из-за 35 млрд долга перед инвесторам, - эксперт
Украине для быстрого развития распределенной энергетики необходимо как можно быстрее начать решение проблемы долгов перед инвесторами в зеленую энергетику, которые превышают 34 млрд грн.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на председателя совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислава Игнатьева.
"На сегодня перед бизнесом существует задолженность почти 34,5 миллиарда гривен от государственного предприятия "Гарантированный покупатель" за выданную в сеть электрическую энергию", - сказал он.
По его словам, это является главной причиной того, что частный бизнес не спешит строить распределенную генерацию.
"Поэтому у бизнеса есть большое недоверие к государству по внедрению проектов распределенной генерации", - добавил эксперт.
Он также отметил, что в результате такой политики частный бизнес сосредотачивается на строительстве энергомощностей для обеспечения собственного потребления, что не влияет на усиление энергосистемы в целом.
"Бизнес строит собственные стратегии самообеспечения, то есть это электростанции, которые не подключены к сетям", - пояснил Игнатьев.
Как сообщалось, по мнению экспертов, правительство, парламент и Нацкомиссия по вопросам энергетики должны спасти энергетику от паралича из-за имеющихся многомиллиардных долгов, которые постоянно увеличиваются.
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