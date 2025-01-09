Розвиток зеленої енергетики гальмується через 35 млрд боргу перед інвесторам, - експерт

Україні для швидкої розбудови розподіленої енергетики необхідно якнайшвидше почати вирішення проблеми боргів перед інвесторами в зелену енергетику, які перевищують 34 млрд грн.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на голову ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслава Ігнатьєва.

"На сьогодні перед бізнесом існує заборгованість майже 34,5 мільярда гривень від державного підприємства "Гарантований покупець" за видану в мережу електричну енергію", - сказав він.

За його словами, це є головною причиною того, що приватний бізнес не поспішає будувати розподілену генерацію.

"Тому в бізнесу є велика недовіра до держави щодо впровадження проєктів розподіленої генерації", - додав експерт.

Він також зазначив, що внаслідок такої політики приватний бізнес зосереджується на будівництві енергопотужностей для забезпечення власного споживання, що не впливає на посилення енергосистеми загалом.

"Бізнес будує власні стратегії самозабезпечення, тобто це електростанції, які не під'єднані до мереж", - пояснив Ігнатьєв.

Як повідомлялося, на думку експертів, уряд, парламент та Нацкомісія з питань енергетики мають врятувати енергетику від паралічу через наявні багатомільярдні борги, які постійно збільшуються.