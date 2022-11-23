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В НАТО похвалили ВСУ и сказали, в чем их преимущество над россиянами

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Брюссель, Среда 23 ноября 2022 09:16
В НАТО похвалили ВСУ и сказали, в чем их преимущество над россиянами Фото: глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр (twitter.com/cmc_nato)
Автор: Мария Кучерявец

Вооруженные Силы Украины умело используют новые технологии в войне. И это дает им преимущество на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, которого цитирует CBC.

"Одна из причин того, что Вооруженным силам Украины удалось отразить российское вторжение, является их умелое использование новых технологий. И мы все стали свидетелями решающей роли технологических компаний, поддерживающих Украину. Помощь пришла как от собственного хорошо развитого технологического сектора Украины, так и от крупных и мелких международных игроков", - рассказал Бауэр.

Он подчеркнул, что технологии изменят баланс в современных конфликтах и "мир демонстрирует это в режиме реального времени".

"Несколько месяцев назад, когда мы упоминали о таких компаниях, как Microsoft или Starlink, то на ум приходили лэптопы и спутники. Теперь мы расцениваем их как компании, помогающие победить в войне”, - подытожил адмирал.

Отметим, благодаря спутниковому интернету Starlink, который украинские бойцы получили с начала полномасштабной войны, позволяет нашей армии наносить точные удары по российским войскам и управлять беспилотниками, а мирные жители могут поддерживать связь с родными и близкими, и получать жизненно важную информацию.

Напомним, ранее в Пентагоне также не исключили возможность сотрудничества украинских военных и других операторов спутниковой связи и Интернета, кроме Starlink.

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