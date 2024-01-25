Развитие искусственного интеллекта приведет к росту числа кибератак, - разведка Британии

Стремительное развитие новых инструментов искусственного интеллекта приведет к увеличению количества кибератак и снизит барьер знаний для менее опытных хакеров, желающих нанести цифровой вред.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В Центре правительственной связи Британии, который входит в Объединенный разведывательный кабинет, отмечают, что развитие искусственного интеллекта будет способствовать глобальному росту атак программ-вымогателей, посредством которых преступники шифруют компьютерные системы с целью получения цифрового выкупа.

Использование генеративных инструментов искусственного интеллекта, таких как чат-боты, может также помочь создавать более убедительные электронные письма или документы, используемые в онлайн-фишинговых кампаниях.

Отмечается, что спецслужбы по всему миру борются с ростом потенциальных проблем безопасности, связанных с алгоритмами, которые могут генерировать взаимодействия, похожие на человеческие, такие как ChatGPT от OpenAI и пр.

Власти Британии, США и Канады заявили, что уже фиксировали случаи, когда хакеры пользовались технологией искусственного интеллекта.

Риски развития искусственного интеллекта

Напомним, ранее в Международном валютном фонде заявили о том, что почти 40% рабочих мест по всему миру могут быть замещены искусственным интеллектом. Ожидаемые последствия будут более ощутимы в странах с развитой экономикой, чем на частично развивающихся рынках.

Ранее также сообщалось, что ученые из Университета искусственного интеллекта Мохаммеда бин Заида в Абу-Даби расширили возможности искусственного интеллекта. Теперь он умеет имитировать почерк человека. Пока искусственный интеллект может писать только на английском и немного на французском языке.