ua en ru
Вт, 16 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Искусственный интеллект научили правдоподобно имитировать почерк человека

Вторник 16 января 2024 20:24
UA EN RU
Искусственный интеллект научили правдоподобно имитировать почерк человека Фото: искусственный интеллект научили правдоподобно имитировать почерк человека (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Ученые из Университета искусственного интеллекта Мохаммеда бин Заида в Абу-Даби расширили возможности искусственного интеллекта. Теперь он умеет имитировать почерк человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Пока искусственный интеллект может писать только на английском и немного на французском языке. С арабским возникли сложности.

ИИ способен имитировать почерк кого-либо на основании только нескольких абзацев письменного материала. Такого результата исследователям удалось добиться при помощи трансформаторной модели - это тип нейронной сети, который разработали для изучения контекста и значений данных.

Планируется, что подобные новые возможности ИИ будут применять, в частности, люди с ранениями, у которых нет возможности взять ручку в руку.

Также технология создает риски для массовых подделок почерка - из-за этого придется разработать инструменты борьбы с подобным мошенничеством.

Исследователи заявили, что планируют применить такие возможности ИИ в реальных программах в ближайшие месяцы.

Напомним, ранее в Международном валютном фонде заявили о том, что почти 40% рабочих мест по всему миру могут быть замещены искусственным интеллектом.

Ожидаемые последствия будут более ощутимы в странах с развитой экономикой, чем на частично развивающихся рынках.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Искусственный интеллект
NEWS
ТЦК узнает больше? Как изменится учет и будет ли УБД "автоматом": разбор нового закона
ТЦК узнает больше? Как изменится учет и будет ли УБД "автоматом": разбор нового закона
DAILY
Испытание морозами. Как энергосистема справляется с зимой и что будет в случае ракетных обстрелов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Испытание морозами. Как энергосистема справляется с зимой и что будет в случае ракетных обстрелов