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В разведке отреагировали на прослушку в кабинете Залужного

Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Прослушка в кабинете главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного является попыткой врага получить информацию о планах Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Это, конечно, резонансное событие. Контрразведывательные органы, СБУ, в частности, должны разобраться в этой ситуации. Продолжается война и враг пытается разными способами получить информацию и изучить наши планы", - подчеркнул Юсов. 

По его словам, такие инструменты являются более дешевыми для врага и экономят значительные ресурсы на поле боя. 

Представитель разведки отметил, что в ГУР ожидают результатов расследования. 

Что предшествовало

Напомним, вчера, 17 декабря, источники РБК-Украина сообщили о том, что в кабинете Валерия Залужного обнаружили прослушку

Установщика идентифицировать пока не удалось, поскольку обнаруженные устройства были изготовлены из элементов неустановленного образца.

Служба безопасности Украины открыла уголовное дело в связи с инцидентом. 

По информации Генштаба, устройства были установлены в кабинетах, предназначенных для работы главнокомандующего и работников Аппарата обеспечения его деятельности.

Сам Валерий Залужный, реагируя на обнаружение прослушки, отметил, что ее нашли в том месте, "где он давно не был". Он расценил инцидент "как войну". 

 

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Вооруженные силы УкраиныВалерий ЗалужныйГУРГлавное управление разведкиВойна России против Украины