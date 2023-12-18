В разведке отреагировали на прослушку в кабинете Залужного

"Это, конечно, резонансное событие. Контрразведывательные органы, СБУ, в частности, должны разобраться в этой ситуации. Продолжается война и враг пытается разными способами получить информацию и изучить наши планы", - подчеркнул Юсов.

По его словам, такие инструменты являются более дешевыми для врага и экономят значительные ресурсы на поле боя.

Представитель разведки отметил, что в ГУР ожидают результатов расследования.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 17 декабря, источники РБК-Украина сообщили о том, что в кабинете Валерия Залужного обнаружили прослушку.

Установщика идентифицировать пока не удалось, поскольку обнаруженные устройства были изготовлены из элементов неустановленного образца.

Служба безопасности Украины открыла уголовное дело в связи с инцидентом.

По информации Генштаба, устройства были установлены в кабинетах, предназначенных для работы главнокомандующего и работников Аппарата обеспечения его деятельности.

Сам Валерий Залужный, реагируя на обнаружение прослушки, отметил, что ее нашли в том месте, "где он давно не был". Он расценил инцидент "как войну".