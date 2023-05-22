Маляр рассказала, какую часть Бахмута контролируют ВСУ и что происходит в городе

Ситуация в Бахмуте Донецкой области, где ведутся горячие бои, со вчера почти не изменилась. ВСУ продолжают контролировать район "Самолета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Анны Маляр во время телемарафона.

"Со вчерашнего дня ситуация более-менее такая же, как была вчера. Помним, что вчера за нашими Вооруженными силами оставался контроль за определенными инфраструктурными, промышленными объектами и частного сектора в юго-западном районе. Это район "Самолета". Сегодня так же за нами остается контроль этой части города", - рассказала она.

По словам Маляр, бои продолжаются. Кроме того, враг в течение этой ночи сейчас буквально осуществляет зачистку тех территорий, которые взял в городе под контроль.

"То есть они ищут, не остались ли там наши группы диверсионные, которые могут сопротивляться и совершать свои действия", - добавила замминистра.

При чем Маляр рассказала, что пропагандисты делают вид, что они уже полностью взяли город под свой контроль, но это не так.

"Из невоенного, то они там "концерт" делали, пели. Все это было слышно", - добавила она.

Ситуация в Бахмуте

Ранее Маляр заявляла, что украинские защитники смогли вернуть часть господствующих высот в окрестностях и взять Бахмут в полуокружение. Она заверила, что ВСУ удерживают оборону в районе "Самолет". Кроме того, ВСУ продвинулись еще на 200 метров на некоторых участках возле Бахмута. При этом ВСУ продолжают держать оборону на юго-западе города.

Кроме того, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, украинские военные в Бахмуте нанесли непоправимые потери ЧВК "Вагнера". Это произошло несмотря на то, что у Сил обороны нет численного преимущества на этом направлении. По данным ISW, после многих месяцев городских боев маловероятно, что боевики ЧВК "Вагнера" продолжат боевые действия за пределами Бахмута в нынешнем истощенном состоянии.