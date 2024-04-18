Разведчики уничтожили технику и полевой склад РФ на Запорожском направлении (видео)

"Горят "УАЗы" и "КамАЗы", пикап с турелью (турельная установка, - ред), бензовоз - украинская земля очищается от российского железа", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГУР, так эффективно отработало спецподразделение ГУР МО Украины "Кабул 9".

"В общей сложности за двое суток работы на Запорожском фронте разведчики обнаружили и уничтожили девять единиц военного транспорта и полевой склад боеприпасов захватчиков", - добавили спецназовцы.

Потери РФ в Украине

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника. К тому же, подразделения ракетных войск нанесли поражение по одному складу боеприпасов и одному другому важному объекту противника.

Что касается численных потерь, то за сутки ВСУ уничтожили 910 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 456 960 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 31 автомобиль и 13 артсистем.

Напомним, 17 апреля на аэродроме "Кряж", расположенном в Самаре Российской Федерации, был уничтожен советский многоцелевой вертолет Ми-8.