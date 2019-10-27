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В окупованому Донецьку підірвали вежу місцевого оператора зв'язку

Новини » Надзвичайні події    27.10.2019 - 14:22
В окупованому Донецьку підірвали вежу місцевого оператора зв'язку
Фото: вишка зв'язку (з відкритих джерел)

Через це у жителів виникають проблеми зі зв'язком

В окупованому Донецьку підірвали вежу зв'язку місцевого мобільного оператора "Фенікс", через що у користувачів почали з'являтися проблеми зі зв'язком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як повідомили місцеві телеграм-канали, вишка була підірвана в Пролетарському районі Донецька.

"За нашою інформацією в результаті диверсії (вибуху) в Пролетарському районі Донецька пошкоджена вишка зв'язку оператора" Фенікс ", - йдеться в повідомленні.

Пізніше пропагандист "ДНР" Данило Безсонов продублював це повідомлення.

"Близько 10 ранку в Пролетарському районі Донецька противником була здійснена диверсія - підірвана одна з веж стільникового зв'язку Фенікс. Жертв серед мирного населення немає. Правоохоронні органи працюють на місці події", - написав представник окупантів.

Так зване "міністерство зв'язку "ДНР" попередило жителів Донецька, що в результаті підриву вишки у абонентів можлива деградація сервісів мобільного зв'язку.

Відзначимо, оператор мобільного зв'язку "Фенікс" створений окупаційною владою "ДНР" на базі пограбованого обладнання українських компаній "Київстар" і "Лайф".

Нагадаємо, раніше в Житомирі заарештували жінку, яка допомагала бойовикам "ДНР". Вона збирала і передавала відомості розвідувального характеру про дислокацію української армії.

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