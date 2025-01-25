Разведчики уничтожили бронетехнику россиян в районе Покровска и под Запорожьем (видео)

Фото: ГУР уничтожило бронетехнику россиян в районе Покровска и под Запорожьем (instagram com grec_company_group)

Украинские разведчики уничтожили три российские бронированные машины "Тигр", две БМП и танки. Операции были проведены в районе Покровска и в Запорожской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

Так, бойцы подразделения "Крылья", входящего в департамент активных действий ГУР МО Украины, уничтожают бронетехнику, транспорт, огневые позиции и личный состав российских захватчиков. "На видео - результаты боевой работы на фронте в районе Покровска в Донецкой области и в Запорожской области", - отмечают в ГУР. В частности, разведчики сожгли три российские бронированные машины "Тигр", две БМП, уничтожили и поразили три вражеских танка Т-72.



"Также под горячую руку мастеров FPV ГУР МО Украины попали огневые позиции и укрытия врага, места накопления российских оккупантов, транспортные средства и военное оборудование", - добавили в разведке.