RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Разведчики провели серию ударов по технике и живой силе оккупантов на Харьковском направлении (видео)

Фото: разведчики уничтожают оккупантов РФ на Харьковском направлении (иллюстративное фото pixabay-com)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские разведчики нанесли серию успешных ударов по живой силе и технике оккупантов на Харьковском направлении. Результатами работы они поделились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР в Telegram.

Как говорится в сообщении, на видео показана работа воинов подразделения ГУР МО Украины "Ghost".

"Живую силу врага разведчики превращают в неодушевленную и бессильную, уничтожают наблюдательное оборудование россиян, находят замаскированную в лесу бронетехнику оккупантов и немедленно наносят прицельные удары по ней", - рассказывают разведчики.

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

Напомним, накануне украинские защитники уничтожили оккупантов, проводивших наступление в Волчанске.

Также уничтожили живую силу оккупантов на Харьковском направлении украинские пограничники.

Вчера мы рассказывали, как в Волчанске пограничники нанесли удар по бронированной технике оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУРХарьковВойна России против Украины