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Украинские защитники дали отпор захватчикам в Волчанске и показали видео

Харьковская область, Понедельник 03 июня 2024 13:04
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Украинские защитники дали отпор захватчикам в Волчанске и показали видео Фото: украинские защитники уничтожили оккупантов в Волчанске (pixabay-com)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские защитники уничтожили оккупантов, проводивших наступление в Волчанске. Результаты их работы были обнародованы в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра МВД Игоря Клименко в Telegram.

"Оккупанты не оставляют попыток штурмовать позиции наших защитников, но бойцы бригады Национальной полиции "Лют" разрушили их планы", - говорится в сообщении.

На видео показан результат налаженного взаимодействия операторов БПЛА и штурмовиков полка "Цунами".

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

Напомним, накануне украинские пограничники уничтожили российский танк Т-72 на Бахмутском направлении.

Также недавно пограничники нанесли серию ударов по технике и БК оккупантов.

Ранее сообщалось, что украинские защитники на Юге нанесли точный удар по оборонным укреплениям россиян.

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