Еще более 900 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил потери РФ в Украине

Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 920 российских захватчиков, и таким образом общие потери армии противника в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже около 455 340 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утреннюю сводку Генерального штаба ВСУ 16 апреля.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.04.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 455340 (+920) человек ликвидировано;

танков - 7189 (+9) ед.;

боевых бронированных машин - 13809 (+13) ед.;

артиллерийских систем - 11609 (+16) ед.;

РСЗО - 1046 ед.;

средства ПВО - 759 (+1) ед.;

самолетов - 347 ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9277 (+11) ед.;

крылатые ракеты - 2092 ед.;

корабли/катера - 26 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 15563 (+53) ед.;

специальная техника - 1908 ед.

Ситуация на фронте

Напомним, в Генштабе ВСУ в сегодняшней утренней сводке 16 апреля рассказали, что в Украине на фронте в течение суток произошло 104 боевых столкновений.

В военном командовании отметили, что наибольшее количество вражеских штурмов фиксируется на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Так, Силы обороны на Бахмутском направлении отразили 33 атаки противника, а на Новопавловском направлении оккупанты 30 раз пытались прорвать оборону украинских защитников.