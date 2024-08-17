Разведчики показали ликвидацию российских мотострелков в ближнем бою (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Главное управление разведки не уточнило, на каком направлении была проведена операция.

На видео зафиксирована работа тактической группы ГУР Минобороны "Реванш". Спецназовцы военной разведки совершили скрытое продвижение к позициям противника и уничтожили российских мотострелков в ближнем бою.

"Штурм позиций и ликвидация врага - разведчики уничтожили захватчиков в ближнем бою", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

Россия на протяжении нескольких месяцев продолжает давить на фронте. Оккупанты сосредотачивают на Покровском направлении, там происходит больше всего боев.

Так, за минувшие сутки на фронте 132 боевых столкновения. Из них более 50 сражений именно на Покровском направлении.

Кроме того, Украина проводит наступательную операцию в приграничных районах Курской области. По словам главкома ВСУ, Силам обороны удалось взять под контроль по меньшей мере 82 населенных пункта.

Больше о деталях Курской операции и надолго ли там Украина - в нашем материале.

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