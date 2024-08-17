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Разведчики показали ликвидацию российских мотострелков в ближнем бою (видео)

Украина, Суббота 17 августа 2024 12:00
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Разведчики показали ликвидацию российских мотострелков в ближнем бою (видео) Фото: бойцы ГУР уничтожили российских мотострелков в ближнем бою (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские разведчики совершили скрытое продвижение к позициям противника. Бойцы уничтожили российских мотострелков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

"Штурм позиций и ликвидация врага - разведчики уничтожили захватчиков в ближнем бою", - говорится в сообщении.

На видео зафиксирована работа тактической группы ГУР Минобороны "Реванш". Спецназовцы военной разведки совершили скрытое продвижение к позициям противника и уничтожили российских мотострелков в ближнем бою.

Главное управление разведки не уточнило, на каком направлении была проведена операция.

Ситуация на фронте

Россия на протяжении нескольких месяцев продолжает давить на фронте. Оккупанты сосредотачивают на Покровском направлении, там происходит больше всего боев.

Так, за минувшие сутки на фронте 132 боевых столкновения. Из них более 50 сражений именно на Покровском направлении.

Кроме того, Украина проводит наступательную операцию в приграничных районах Курской области. По словам главкома ВСУ, Силам обороны удалось взять под контроль по меньшей мере 82 населенных пункта.

Больше о деталях Курской операции и надолго ли там Украина - в нашем материале.

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Главное управление разведки ГУР Война в Украине
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