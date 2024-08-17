Розвідники показали ліквідацію російських мотострілків у ближньому бою (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

Головне управління розвідки не уточнило, на якому саме напрямку була проведена операція.

На відео зафіксована робота тактичної групи ГУР Міноборони "Реванш". Спецпризначенці воєнної розвідки здійснили приховане просування до позицій противника і знищили російських мотострілків у ближньому бою.

"Штурм позицій та ліквідація ворога - розвідники знищили загарбників у ближньому бою", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

Росія впродовж кількох місяців продовжує тиснути на фронті. Окупанти зосереджують на Покровському напрямку, там відбувається найбільше боїв.

Так, за минулу добу на фронті 132 бойових зіткнення. З них понад 50 боїв саме на Покровському напрямку.

Крім того, Україна проводить наступальну операцію у прикордонних районах Курської області. За словами головкома ЗСУ, Силам оборони вдалося взяти під контроль щонайменше 82 населені пункти.

Більше про деталі Курської операції та чи надовго там Україна - у нашому матеріалі.

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