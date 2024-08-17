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Розвідники показали ліквідацію російських мотострілків у ближньому бою (відео)

Україна, Субота 17 серпня 2024 12:00
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Розвідники показали ліквідацію російських мотострілків у ближньому бою (відео) Фото: бійці ГУР знищили російських мотострілків у ближньому бою (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські розвідники здійснили приховане просування до позицій противника. Бійці знищили російських мотострілків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

"Штурм позицій та ліквідація ворога - розвідники знищили загарбників у ближньому бою", - йдеться у повідомленні.

На відео зафіксована робота тактичної групи ГУР Міноборони "Реванш". Спецпризначенці воєнної розвідки здійснили приховане просування до позицій противника і знищили російських мотострілків у ближньому бою.

Головне управління розвідки не уточнило, на якому саме напрямку була проведена операція.

Ситуація на фронті

Росія впродовж кількох місяців продовжує тиснути на фронті. Окупанти зосереджують на Покровському напрямку, там відбувається найбільше боїв.

Так, за минулу добу на фронті 132 бойових зіткнення. З них понад 50 боїв саме на Покровському напрямку.

Крім того, Україна проводить наступальну операцію у прикордонних районах Курської області. За словами головкома ЗСУ, Силам оборони вдалося взяти під контроль щонайменше 82 населені пункти.

Більше про деталі Курської операції та чи надовго там Україна - у нашому матеріалі.

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