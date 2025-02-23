Почти 1200 оккупантов и 54 артсистемы: Гентштаб обновил данные о потерях армии РФ

За последние сутки, с 22 на 23 февраля, российская армия РФ потеряла на войне 1180 оккупантов, а с начала полномасштабного вторжения количество составляет 867 180 военных. Также ВСУ уничтожили 54 артсистемы и 117 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на 22:00, 22 февраля, на фронте произошло 107 боевых столкновений. Российские захватчики за сутки нанесли 59 авиаударов, применив 107 КАБ. Также оккупанты использовали 755 ударных дронов и совершили более четырех тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Покровском направлении, где до сих пор идут самые тяжелые бои, россияне 34 раза пытались прорвать оборону. На этом направлении было обезврежено 265 оккупантов, 112 из них - безвозвратно.

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